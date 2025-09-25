Ascrea il borgo sul Lago del Turano dove la natura dipinge paesaggi da cartolina
Il borgo di Ascrea è uno dei luoghi meno turistici e popolari del Lazio anche se la sua bellezza è disarmante. Esso, infatti, si sviluppa sul Lago del Turano e si aggrappa alle pendici del monte Navegna. Rigorosamente medievale, è caratterizzato da boschi ricchi di tartufi e funghi durante l’autunno. Ascrea, il borgo sul Lago del Turano tutto da scoprire. Molti viaggiatori non sanno che Ascrea è un borgo del Lazio suggestivo che con la sua storia, cultura e tradizione, lascia il segno. Da tanti considerato un tesoro nascosto, è un luogo affascinante dai paesaggi mozzafiato. Nonostante si tratti di un paese dalle piccole dimensioni, ha in serbo tante sorprese. 🔗 Leggi su Funweek.it
Ascrea ... si cucinano gli asparagi a due passi dal Lago del Turano il 25 aprile - Una splendida terrazza naturale sul Lago del Turano dove poter gustare la specialità più amata del periodo primaverile. Segnala iltempo.it
Castagne sulle rive del lago del Turano, è festa ad Ascrea (RI) il 1 novembre - Ma ad Ascrea questo frutto rappresenta molto di più: per le sue proprietà che lo rendono una valida alternativa al riso e al frumento, “il ... Da iltempo.it