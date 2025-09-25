Ascrea, il borgo sul Lago del Turano dove la natura dipinge paesaggi da cartolina

Il borgo di Ascrea è uno dei luoghi meno turistici e popolari del Lazio anche se la sua bellezza è disarmante. Esso, infatti, si sviluppa sul Lago del Turano e si aggrappa alle pendici del monte Navegna. Rigorosamente medievale, è caratterizzato da boschi ricchi di tartufi e funghi durante l’autunno. Ascrea, il borgo sul Lago del Turano tutto da scoprire. Molti viaggiatori non sanno che Ascrea è un borgo del Lazio suggestivo che con la sua storia, cultura e tradizione, lascia il segno. Da tanti considerato un tesoro nascosto, è un luogo affascinante dai paesaggi mozzafiato. Nonostante si tratti di un paese dalle piccole dimensioni, ha in serbo tante sorprese. 🔗 Leggi su Funweek.it