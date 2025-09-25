Ascolti tv Montalbano in replica meglio di Hunziker Vola Chi l' ha visto?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, 24 settembre 2025, vedono in prime time su Rai1 la replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti vincere la serata con una media di 2.518.000 spettatori pari al 16.7% di share). Su Canale5 Io Canto Family con Michelle Hunziker ha conquistato 2.223.000 spettatori pari al 15.8%. Su Rai2 C'era una volta il West con Claudia Cardinale, Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Robards ha registrato 832.000 individui all'ascolto pari al 5.8%. Su Rai3, Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli sigla 1.447.000 spettatori (9.7%), terzo programma più visto in prime time. 🔗 Leggi su Iltempo.it

