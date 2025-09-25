Nella serata di ieri, mercoledì 24 settembre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Io Canto Family ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 C’era una volta il West intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Como-Sassuolo incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Lezioni di Mafie raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Mia moglie per finta ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 24 Settembre 2025