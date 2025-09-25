Ascolti TV | Mercoledì 24 Settembre 2025 Montalbano in replica 16.7% batte Hunziker 15.8% De Martino 21.9% vs Scotti 23.5%

Nella serata di ieri, mercoledì 24 settembre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.518.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale5 Io Canto Family ha conquistato 2.223.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 C’era una volta il West intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Como-Sassuolo incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Lezioni di Mafie raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Mia moglie per finta ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 24 Settembre 2025. Montalbano in replica (16.7%) batte Hunziker (15.8%). De Martino 21.9% vs Scotti 23.5%

In questa notizia si parla di: ascolti - mercoled

“Monolocale” registra nella giornata di mercoledì 1.993 ascolti totali (-7,47%) — “Non sento più niente” ha registrato l'incremento più alto (+20,59%) - X Vai su X

Gli ascolti tv di mercoledì 17 settembre: vince Montalbano anche su Bova - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv mercoledì 24 settembre: Love Again, Buongiorno mamma 3, Chi l’ha visto? - Ascolti tv 24 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Scrive tpi.it

Ascolti 24 settembre: chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna di Scotti e Affari Tuoi di De Martino - In prima serata confronto a distanza tra Il Commissario Montalbano e Io Canto, ma c’è grande attesa per il ritorno di Lezioni di ... Riporta fanpage.it