Ascolti tv la replica di Montalbano batte Hunziker con Io Canto Family
La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti e con Samira Lui, ormai da mesi tiene alta l'attenzione degli italiani. Nell'Access Prime Time, il programma di Canale 5 ha registrato 4.750.000 spettatori, ovvero il 23,5% del totale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ascolti TV | Sabato 5 Luglio 2025. Vicini la replica di Dalla Strada al Palco (16.5%) e il Mondiale per Club (16.4%)
Ascolti TV | Domenica 6 Luglio 2025. La Notte nel Cuore (15.9%) meglio di Imma Tataranni in replica (12.8%)
Ascolti tv, De Martino accorcia le distanze su Gerry Scotti. Montalbano vince in prime time - La replica de 'Il Commissario Montalbano', in onda su Rai1, vince il prime time mercoledì 24 settembre 2025 con 2. Riporta cn24tv.it
Ascolti tv ieri (24 settembre): Montalbano travolge anche Michelle Hunziker - Il commissario vince ancora in prima serata col 16,7% di share, Sciarelli manda in crisi Labate, Io Canto Family al 15,8%, cala Gratteri: tutti i dati Auditel ... Come scrive libero.it