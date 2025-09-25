Ascolti tv i dati del 24 settembre 2025
Bene Montalbano. Nella serata di ieri, mercoledì 24 settembre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha coinvolto 2.518.000 spettatori pari al 16.7% di share. Poi su Canale5 Io Canto Family ha ottenuto 2.223.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 C’era una volta il West si ferma a 832.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Como-Sassuolo porta a casa 930.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.447.000 spettatori (9.7%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 453.000 spettatori (3.6%). L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com
