Mentre la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è senza fine, su Rai 1 Luca Zingaretti è tornato con Il Commissario Montalbano e si è dimostrato implacabile con Michelle Hunziker che su Canale 5 ha condotto il secondo appuntamento di Io Canto Family. Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi non riesce proprio a battere Gerry Scotti che su Canale 5 colleziona un successo dietro l’altro con La Ruota della Fortuna. Anche quando i dati di ascolto sono leggermente in calo a spuntarla è sempre Gerry. Rai 1 però riesce a riscattarsi in prima serata. Il Commissario Montalbano, anche in replica, è sempre una garanzia e mette in difficoltà Michelle Hunziker con Io Canto Family. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 23 settembre, Luca Zingaretti non cede a Michelle Hunziker