Ascolti tv De Martino accorcia le distanze su Gerry Scotti Montalbano vince in prime time

(Adnkronos) – La replica de ‘Il Commissario Montalbano’, in onda su Rai1, vince il prime time mercoledì 24 settembre 2025 con 2.518.000 spettatori, raggiungendo il 16,7% di share. Medaglia d’argento per ‘Io Canto Family’ su Canale 5 che ha interessato 2.223.000 spettatori (15, 8% di share) mentre ‘Chi l’ha visto?’ su Rai3 ha raccolto 1.447.000 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, De Martino accorcia le distanze su Gerry Scotti. Montalbano vince in prime time

In questa notizia si parla di: ascolti - martino

Gerry Scotti fa ascolti record, ma cosa succederà col ritorno di De Martino? Lui ha le idee chiare

Gerry Scotti spaventa la Rai, ascolti altissimi per Canale 5: ecco la mossa di Stefano De Martino

Stefano De Martino, troppi gossip per la Rai più conservatrice: a rischio gli ascolti di Affari Tuoi?

“Ecco cosa penso di Stefano De Martino”: Milly Carlucci interviene sulla guerra di ascolti con Gerry Scotti - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv, De Martino prende la scia di Gerry Scotti. Telese-Aprile non danno scampo a Barra-Poletti / I trend dell'access #LaRuotaDellaFortuna torna abbondantemente sopra i 4 milioni di spettatori ma #AffariTuoi si avvicina. (di Matteo Posci) - X Vai su X

Ascolti 24 settembre: chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna di Scotti e Affari Tuoi di De Martino - In prima serata confronto a distanza tra Il Commissario Montalbano e Io Canto, ma c’è grande attesa per il ritorno di Lezioni di ... Da fanpage.it

La ruota della fortuna ancora leader dell’access ma De Martino si avvicina - La ruota della fortuna continua a incassare ascolti record ma Affari tuoi si avvicina: Stefano de Martino si prepara al sorpasso? ultimenotizieflash.com scrive