Ascolti tv 24 settembre 2025 | Il Commissario Montalbano Io Canto Family Chi l’ha visto Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Ascolti tv di mercoledì 24 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ Io Canto Family “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 24 settembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Io Canto Family. Auditel del 24 settembre 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Io Canto Family”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: ascolti - settembre
ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2025: LA PRIMA DI JUKEBOX (17,9%), IL CONCERTO DI ELODIE AD APPENA IL 10%, ORE 14 SERA (5,5%), FORMIGLI (5,8%) SI AVVICINA A DEL DEBBIO (6%), TG5 (22,3%) VS TG1 (21,6%)
Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre
Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata
Ascolti Guidati di Musica Classica Contemporanea >OPEN DAY – Sabato 27 Settembre - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti ieri 21 settembre, 'La Ruota della Fortuna' 4,4 mln, 'Affari Tuoi' 4,1 mln 'Domenica In' 1,4 mln, 'Verissimo' 1,5 mln - X Vai su X
Ascolti tv mercoledì 24 settembre: Love Again, Buongiorno mamma 3, Chi l’ha visto? - Ascolti tv 24 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it
Ascolti tv ieri 24 settembre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 24 settembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 24 settembre 2025. Segnala mam-e.it