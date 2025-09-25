Ascoli l' anestesista pro-Pal sciopera? Il paziente si tiene il tumore | niente operazione

Mastectomia saltata "causa sciopero per Gaza " dell'anestesista. È successo lunedì scorso, quando una 40enne malata di cancro avrebbe dovuto sottoporsi a un'operazione fissata da tempo. Peccato però che arrivata sul posto le cose sono andate diversamente. "Sarei dovuta entrare in sala operatoria alle 14, poi è arrivato il primario di Senologia per avvisarmi che l’anestesista aveva aderito allo sciopero per Gaza", racconta la libera professionista di Ascoli che era in ospedale già dal giorno prima. "Ho passato tutto il giorno a piangere", confessa stando a quanto riportato dal Giornale. La 40enne ribadisce che "un malato oncologico non può ricevere certe notizie che con paura, col terrore che il cancro possa ripartire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

