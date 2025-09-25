Ascoli fischi e contestazioni per Salvini Lui sbotta | Non è possibile che arrivino a 5 metri da me – Il video
«Non riesco manco a parlare. Se arriva qualcuno a darti dell’assassino non ti girano i cogl**ni? ». Il vicepremier e ministro dei trasporti e infrastrutture Matteo Salvini perde la pazienza, ad Ascoli per il tour elettorale in vista delle regionali nelle Marche. Il leader della Lega è stato contestato con fischi e striscioni per le sue dichiarazioni a sostegno di Israele e Netanyahu. « Non è possibile che siano autorizzati a stare lì di fronte. Non è possibile che arrivino a 5 metri da me. Conosco la gestione dell’ordine del pubblico», ha sbottato. La manifestazione contro il leader leghista è stata comunque contenuta e senza disordini. 🔗 Leggi su Open.online
