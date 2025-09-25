Artour torna a Firenze | tre giorni di artigianato artistico d’eccellenza in Piazza Strozzi

Firenzetoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 26 al 28 settembre Firenze torna a celebrare l’artigianato artistico con ARTour – Il Bello in piazza, la mostra mercato promossa da CNA Firenze Metropolitana con Regione Toscana, Comune di Firenze, Artex e il supporto di Enegan e Ambiente Impresa, che animerà Piazza Strozzi dalle 10 alle 20. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: artour - torna

Torna "Artour". Viaggio alla scoperta dell’artigianato

artour torna firenze treFirenze, giunge alla 13esima edizione la Corsa dei Tre Parchi - Torna a Firenze la 13esima edizione della Corsa dei Tre Parchi, che attraverserà tre splendide aree verdi della città: il Parco dell'Argingrosso, il Parco delle Cascine e Villa Vogel, con un percorso ... Segnala 055firenze.it

artour torna firenze treFirenze, torna Planetaria: al via tre giorni tra scienza e arte - Ospiti: Matilda de Angelis, Pilar Fogliati, Teresa Saponangelo, Matteo Giuggioli, Alfa, Ariete, Nico ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Artour Torna Firenze Tre