Artour torna a Firenze | tre giorni di artigianato artistico d’eccellenza in Piazza Strozzi

Dal 26 al 28 settembre Firenze torna a celebrare l’artigianato artistico con ARTour – Il Bello in piazza, la mostra mercato promossa da CNA Firenze Metropolitana con Regione Toscana, Comune di Firenze, Artex e il supporto di Enegan e Ambiente Impresa, che animerà Piazza Strozzi dalle 10 alle 20. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Torna "Artour". Viaggio alla scoperta dell’artigianato
Firenze, giunge alla 13esima edizione la Corsa dei Tre Parchi - Torna a Firenze la 13esima edizione della Corsa dei Tre Parchi, che attraverserà tre splendide aree verdi della città: il Parco dell'Argingrosso, il Parco delle Cascine e Villa Vogel, con un percorso ... Segnala 055firenze.it
Firenze, torna Planetaria: al via tre giorni tra scienza e arte - Ospiti: Matilda de Angelis, Pilar Fogliati, Teresa Saponangelo, Matteo Giuggioli, Alfa, Ariete, Nico ... Secondo msn.com