Arthur si racconta | Sogno di tornare in Nazionale ho scelto il Gremio per un motivo Juventus? Voglio dire solo una cosa

Arthur si racconta: «Sogno di tornare in Nazionale, ho scelto il Gremio per un motivo». Di seguito le parole del centrocampista di proprietà della Juve. Il centrocampista brasiliano  Arthur Melo ha fatto ritorno al  Gremio, il club che lo ha lanciato nel grande calcio. Il trasferimento, avvenuto lo scorso 26 agosto in prestito, nonostante il giocatore sia ancora legato alla  Juventus, è una vera e propria scelta di cuore e di rilancio.  Arthur, dopo un periodo difficile costellato da infortuni e prestazioni altalenanti in  Serie A  e durante i prestiti, ha deciso di ripartire da dove tutto è iniziato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Arthur: “Il Gremio è la mia casa, voglio tornare in Nazionale”. Poi il messaggio per la Juve - La rivelazione del centrocampista brasiliano sul suo ritorno in patria dopo l'ennesimo addio ai bianconeri in prestito ... Riporta tuttosport.com

