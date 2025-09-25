Arthur si racconta | Sogno di tornare in Nazionale ho scelto il Gremio per un motivo Juventus? Voglio dire solo una cosa

Arthur si racconta: «Sogno di tornare in Nazionale, ho scelto il Gremio per un motivo». Di seguito le parole del centrocampista di proprietà della Juve. Il centrocampista brasiliano Arthur Melo ha fatto ritorno al Gremio, il club che lo ha lanciato nel grande calcio. Il trasferimento, avvenuto lo scorso 26 agosto in prestito, nonostante il giocatore sia ancora legato alla Juventus, è una vera e propria scelta di cuore e di rilancio. Arthur, dopo un periodo difficile costellato da infortuni e prestazioni altalenanti in Serie A e durante i prestiti, ha deciso di ripartire da dove tutto è iniziato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

