Artemis 2 entro 8 mesi l'uomo di nuovo in orbita attorno alla Luna | la conferma della NASA

La NASA ha confermato che entro aprile del 2026 sarà lanciata la missione Artemis 2, che porterà quattro astronauti in orbita attorno alla Luna. Non accadeva da oltre 50 anni. Prima finestra di lancio disponibile il 5 febbraio del prossimo anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

