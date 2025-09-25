Arte acrobazia e magia | Gravity The Show approda a Torino

Torinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piloti che volano con le moto freestyle, impavidi equilibristi, acrobati e illusionisti, sono solo alcune delle attrazioni spericolate che si susseguiranno sotto il grande tendone colorato. È davvero uno spettacolo sui generis quello proposto da "GRAVITY The Show", non casualmente intitolato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: arte - acrobazia

