Arte acrobazia e magia | Gravity The Show approda a Torino
Piloti che volano con le moto freestyle, impavidi equilibristi, acrobati e illusionisti, sono solo alcune delle attrazioni spericolate che si susseguiranno sotto il grande tendone colorato. È davvero uno spettacolo sui generis quello proposto da "GRAVITY The Show", non casualmente intitolato.
In questa notizia si parla di: arte - acrobazia
Domenica 21 settembre alle ore 20:00, Gravina in Puglia ospita 'Il Richiamo della Gravina', spettacolo di danza, acrobazia e luce che intreccia arte e paesaggio, rendendo omaggio alla bellezza della Gravina nell'ambito della candidatura a Capitale Italiana d
"Desprovisto": l'arte nuda dell'acrobazia spagnola al Mirabilia Festival 2025
Acrobazie, giocoleria, magia, clownerie: torna Buskeria, festival di arte di strada - FERMO Dopo il grande successo delle prime due edizioni, che hanno richiamato migliaia di spettatori tra piazze, cortili e vicoli del centro storico, dal 21 al 23 agosto torna a Fermo La Buskeria
La magia "Blu infinito" di Evolution Dance Theater Sul palco suggestiva fusione di arte, luci e acrobazia - protagonisti nel fine settimana Alessio Boni e Serra Yilmaz con tre applauditissime recite