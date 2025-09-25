Pavia, 25 settembre 2025 - "Siate vicini alla gente, è questa la cifra distintiva dei carabinieri". Così il c olonnello Pantaleone Grimaldi, comandante provinciale dei carabinieri di Pavia, ha accolto nella mattinata di oggi, giovedì 25 settembre, al Comando di piazza San Pietro in ciel d'oro, cinque marescialli allievi, provenienti dalla Scuola marescialli e brigadieri di Firenze. Cinque giovani volti che sono arrivati a Pavia per intraprendere l'innovativo percorso formativo che li porta direttamente a contatto con le comunità locali. "La vera novità di questo approccio formativo - spiega la nota dell'Arma - risiede nel metodo del 'Training on the job', una modalità che segna una svolta epocale nell'addestramento dei futuri comandanti di Stazione: il tradizionale terzo anno di corso, che fino a poco tempo fa si svolgeva esclusivamente all'interno delle aule della Scuola di Firenze, viene ora trasferito direttamente nei reparti territoriali, offrendo ai marescialli allievi l'opportunità unica di affiancare i comandanti delle Stazioni carabinieri distribuite sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arrivati in provincia di Pavia cinque marescialli allievi dei carabinieri