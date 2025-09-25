Arriva la truffa della frutta | Ecco come hanno tentato di raggirarmi fingendo di regalarmi le cassette
Si avvicinerebbero e offrirebbero ‘in regalo’ cassette della frutta ma in realtà si tratterebbe di un tentativo di truffa, molto ben architettato perché, secondo quanto emerso fino a ora, sceglierebbero le loro vittime in persone che si trovano, spesso per lavoro, in posti isolati della città. La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: arriva - truffa
Truffa online ai commercianti: la richiesta di aggiornare i dati, poi arriva una fattura da 1.000 euro
“Ci sono comunicazioni che la riguardano”: arriva un messaggio dall’ASL ma è una truffa
Attenzione! C’è una nuova truffa. Riguarda il Ministero della Salute, arriva via mail. Come riconoscerla e proteggersi
IrpiniaTv. . Raccordo A2 di Avellino, la truffa corre veloce. La segnalazione arriva da Montoro. Servizio di Giuseppe Aufiero #itv - facebook.com Vai su Facebook
Arriva una nuova variante della truffa del pacco in consegna - Gli esperti di cybersecurity hanno segnalato una nuova variante della truffa del pacco in consegna che ruba dati e denaro alle vittime. Si legge su punto-informatico.it
Truffa online, paga 480 euro ma il pacco non arriva e un falso funzionario delle dogane gli chiede pure soldi per sbloccarlo - j della Pioneer, acquistato online su una nota piattaforma asiatica ma è stato vittima di una doppia truffa. Segnala ilgiorno.it