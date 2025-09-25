Arriva in Sicilia il pesce chirurgo pinna gialla | una nuova specie aliena per i mari italiani

In Sicilia è stato trovato per la prima volta un esemplare di Acanthurus xanthopterus, un pesce chirurgo originario dell'Indo-Pacifico e mai segnalato prima in Italia. Si tratta dell'ennesima specie aliena che testimonia i rapidi cambiamenti che sono in corso nel Mediterraneo, sempre più popolato da specie alloctone e tropicali. 🔗 Leggi su Fanpage.it