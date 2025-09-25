Arriva in Italia una nuova terapia per la sindrome della vescica iperattiva

È da oggi disponibile in Italia Vibegron, un nuovo trattamento sintomatico per gli adulti affetti da sindrome della vescica iperattiva (Overactive Bladder – OAB), una condizione cronica che colpisce circa 3 milioni di persone nel nostro Paese. La OAB si manifesta con una urgente e frequente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

