Arriva il Sanacore Festival l’evento organizzato dalla Consulta Giovanile di Monreale dal 3 al 5 ottobre

Monrealelive.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni di laboratori, escursioni, socialità e concerti. Il festival si aprirà con un momento dedicato a Andrea, Massimo e Salvo. L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

arriva il sanacore festival l8217evento organizzato dalla consulta giovanile di monreale dal 3 al 5 ottobre

© Monrealelive.it - Arriva il “Sanacore Festival”, l’evento organizzato dalla Consulta Giovanile di Monreale dal 3 al 5 ottobre

In questa notizia si parla di: arriva - sanacore

Arriva a conclusione Terre in Festival teatro diffuso in Valtiberina - Arezzo, 2 settembre 2025 – Arriva a conclusione TERRE IN FESTIVAL teatro diffuso in Valtiberina; il festival organizzato da Laboratori Permanenti che si svolge nei comuni di Sansepolcro, Monterchi, ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva Sanacore Festival L8217evento