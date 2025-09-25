Arriva il Novara Un Brescia rinnovato Diana pensa al turnover | Tre o quattro cambi

Per la seconda di tre gare in una settimana, oggi alle 20.45 in casa contro il Novara, l’allenatore dell’ Union Brescia, Aimo Diana, cercherà di mescolare le carte. Ipotizzabile un po’ di turnover, ma il tecnico biancazzurro chiede ai suoi giocatori la massima determinazione: "Ci aspetta una partita difficile, tutt’altro che scontata. Potrei fare tre o quattro cambi, ma non dobbiamo sbagliare l’atteggiamento. Loro avranno voglia di riscatto, hanno appena perso il derby. Per quel che ci riguarda, complici alcuni acciacchi e varie situazioni, ho avuto tutti a disposizione solo alla vigilia. Sicuramente sarà assente Vido (non convocato al pari di Guglielmotti, Pilati e Valente, ndr), mentre Silvestri ha qualche speranza in più di recuperare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

