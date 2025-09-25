Arriva ' Il giardino del pensiero' l' appuntamento artistico immerso nel vivaio
Sabato 27 e domenica 28 settembre al Vivaio Central Garden di Cesena si tiene 'Giardino del pensiero', un evento pensato come una pausa dalla frenesia del quotidiano, dalla produttività e dagli impegni. Nel cuore del vivaio viene offerta un’esperienza immersiva in cui il tempo rallenta. Un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Al Giardino Loris Fortuna arriva "Berlinguer - La grande ambizione"
Al Giardino Loris Fortuna arriva Ferzan Ozpetek con “Diamanti”
Cinema Mon Amour, al Giardino della Torre di San Vincenzo arriva Paolo Virzì
Comincia l'autunno! Il Giardino cambia colori, le giornate si accorciano e arriva l’equinozio Questo fine settimana vi aspettiamo per gli ultimi appuntamenti speciali: yoga sui prati con @michithika a e l'evento Ice age Europe Day @iceageeurope Ricor - facebook.com Vai su Facebook
“L’Alternos” di Vindice Lecis arriva all’Orto Giardino di Quartucciu - Nuovo appuntamento con la rassegna “Aprile Resistente” de Il crogiuolo, che eccezionalmente da Casa Saddi (Pirri) si sposta a Quartucciu nel Teatro di Terra dell'Orto Giardino di Mariposa de cardu, in ... Si legge su unionesarda.it
"Appuntamento in giardino", in Abruzzo 5 passeggiate nel weekend - Sono cinque in Abruzzo le località che ospiteranno, nel prossimo fine settimana, l'"Appuntamento in Giardino", iniziativa promossa dall'Associazione Parchi e Giardini d'Italia (Apgi), con il sostegno ... ansa.it scrive