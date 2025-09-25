Arriva Art2night | Bergamo si accende di musica arte e performances
Bergamo. Torna per la dodicesima edizione Art2night e Bergamo si accende di musica, arte, performance. La vera sfida tra tante opzioni? Scegliere. Proviamo qui a fornire qualche suggerimento per orientarsi e non farsi travolgere dalle cinquanta proposte in elenco. Numerose sono le iniziative spot o straordinarie, che meritano di essere segnalate. A partire dall’inaugurazione del Museo Diocesano Bernareggi i n Piazza Duomo, nell’antico palazzo episcopale, che apre le porte con oltre sessanta opere d’arte tra il XIV e il XX secolo tra cui spiccano Moroni, Manzù, Lotto, Baschenis (dalle 17 alle 24, ingresso libero). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: arriva - art2night
Arriva Art2night: Bergamo si accende di musica, arte e performances; Bergamo celebra la cultura con Art2Night: la città si accende il 27 settembre.