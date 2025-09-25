Arrestato latitante a Lentini | si nascondeva in un covo con interfono

Un 35enne originario di Lentini, nel Siracusato, ricercato da circa un anno, è stato catturato dalla Polizia di Stato. L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione, aveva escogitato un rifugio particolare per sfuggire alle forze dell’ordine: un appartamento nascosto, collegato a un’altra abitazione di un familiare. Grazie a questo sistema poteva muoversi senza destare sospetti e comunicare tramite un interfono a circuito chiuso, convinto di rendere le conversazioni non intercettabili e di garantirsi così una latitanza serena. Le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Lentini hanno però svelato l’espediente. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

