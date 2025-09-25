Arrestati tre spacciatori Sequestrate dosi di cocaina ketamina eroina crack e hashish
Prato, 25 settembre 2025 - Tre spacciatori sono finiti in manette dall'11 al 20 settembre, dopo essere stati colti in flagranza, con correlati sequestri di cocaina, ketamina, eroina, crac e hashish destinati al mercato del consumo dello stupefacente. Il Tribunale ha convalidato gli arresti, disponendo il divieto di dimora. I pusher sono tutti di nazionalità straniera. Il primo arresto e sequestro è stato effettuato l’11 settembre, quando è stato intercettato un ventottenne cittadino gambiano, irregolare sul territorio, da parte di due pattuglie della Squadra d’Intervento Operativo dei carabinieri del 6° Battaglione Toscana, intervenute in viale Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arrestati - spacciatori
