Jianguo Long ha conquistato la medaglia d’oro nello speed ai Mondiali 2025 di arrampicata sportiva, domando la parete di Seoul (Corea del Sud) con il tempo di 4.80 nella finale dominata contro il sorprendente tedesco Leander Carmanns (4.99). Il 22enne nativo di Pechino aveva vinto soltanto una gara in stagione (la tappa di Coppa del Mondo andata in scena a Wujiang a fine aprile), poi non era più salito sul podio ed era parso un po’ sottotono fino all’odierna apoteosi iridata. Quella odierna è la quarta affermazione in carriera per il sorprendente asiatico, che in un inatteso atto conclusivo ha avuto la meglio sulla rivelazione teutonica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva, Jianguo Long vince lo speed ai Mondiali. Zurloni abdica: out per un centesimo agli ottavi