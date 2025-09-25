Arrampicata sportiva | ai Mondiali 2025 è il momento della Lead L’Italia punta su Laura Rogora

Ai Mondiali 2025 di arrampicata sportiva è già tempo di voltare pagina. Dopo le assegnazioni dei titoli e delle medaglie iridate nei due concorsi della speed, le pareti di Seoul cambiano assetto per lasciare spazio agli specialisti e alle specialiste del Lead. Si riparte dopo le prove di qualificazione di qualche giorno fa, lunedì 22 settembre: prima le semifinali, con 24 partecipanti in gara per ogni eliminatoria, e poi le finali, a 8 partecipanti, tutti pronti a giocarsi oro, argento e bronzo. Femminile L’Italia punta forte su Laura Rogora. L’azzurra, campionessa europea nel 2024 della specialità, ha dimostrato di essere in forma lungo tutta la stagione: 3 podi per lei in Coppa del Mondo, due volte al 3° posto e una volta anche al 2°. 🔗 Leggi su Oasport.it

