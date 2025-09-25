Arrampicata sportiva | ai Mondiali 2025 è il momento della Lead L’Italia punta su Laura Rogora
Ai Mondiali 2025 di arrampicata sportiva è già tempo di voltare pagina. Dopo le assegnazioni dei titoli e delle medaglie iridate nei due concorsi della speed, le pareti di Seoul cambiano assetto per lasciare spazio agli specialisti e alle specialiste del Lead. Si riparte dopo le prove di qualificazione di qualche giorno fa, lunedì 22 settembre: prima le semifinali, con 24 partecipanti in gara per ogni eliminatoria, e poi le finali, a 8 partecipanti, tutti pronti a giocarsi oro, argento e bronzo. Femminile L’Italia punta forte su Laura Rogora. L’azzurra, campionessa europea nel 2024 della specialità, ha dimostrato di essere in forma lungo tutta la stagione: 3 podi per lei in Coppa del Mondo, due volte al 3° posto e una volta anche al 2°. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: arrampicata - sportiva
Arrampicata sportiva, torna di scena lo speed a Cracovia. Italia ampiamente presente in Polonia
Arrampicata sportiva: Zurloni, Fossali, Randi e Colli avanzano nelle qualificazioni dello Speed a Cracovia
Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia in Coppa del Mondo a Chamonix
Le vie sportive sono l’espressione dell’arrampicata sportiva portata su più tiri in parete. Queste vie percorrono le zone più compatte della parete come placche e strapiombi, alla ricerca della linea ideale, della difficoltà elevata e del gesto atletico. ?Le par - facebook.com Vai su Facebook
Arrampicata sportiva: ai Mondiali 2025 è il momento della Lead. L’Italia punta su Laura Rogora - Dopo le assegnazioni dei titoli e delle medaglie iridate nei due concorsi della ... Scrive oasport.it
Arrampicata sportiva, Jianguo Long vince lo speed ai Mondiali. Zurloni abdica: out per un centesimo agli ottavi - Jianguo Long ha conquistato la medaglia d'oro nello speed ai Mondiali 2025 di arrampicata sportiva, domando la parete di Seoul (Corea del Sud) con il ... Come scrive oasport.it