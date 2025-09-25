Arrampicata Jianguo Long campione del mondo di speed a Seoul Zurloni out agli ottavi per un soffio

Il cinese trionfa con record personale (4.80) battendo il tedesco Carmanns. L’azzurro Matteo Zurloni eliminato per un centesimo: addio sogni di bis iridato. La parete coreana incorona Jianguo Long: il 22enne di Pechino si prende il titolo mondiale di speed climbing con un fulmineo 4.80 in finale, regolando il tedesco Leander Carmanns (4.99). Per l’asiatico si tratta della quarta affermazione in carriera e del trionfo più prestigioso, arrivato dopo una stagione opaca in cui aveva vinto soltanto la tappa di Coppa a Wujiang. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it