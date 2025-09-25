Arpino Istanza per amministratore di sostegno a Vittorio Sgarbi | udienza fissata il 28 ottobre

L’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno nei confronti di Vittorio Sgarbi, ex sottosegretario alla Cultura e attuale sindaco di Arpino, è stata depositata dagli avvocati della figlia Evelina. Secondo la richiesta, il critico d’arte “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”. La conferma è arrivata dallo stesso Sgarbi, che in questi giorni si trova in Toscana. L’atto, presentato dall’avvocato Lorenzo Iacobbi, ha fatto scattare le notifiche ai parenti più stretti: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alma, oltre alla compagna Sabrina Colle. La prima udienza, stando a indiscrezioni, sarebbe stata fissata per il 28 ottobre. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Arpino. Istanza per amministratore di sostegno a Vittorio Sgarbi: udienza fissata il 28 ottobre

