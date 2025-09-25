Arnautovic gol in Europa League dopo 16 anni e poi reagisce così

Ingresso decisivo e gol pesantissimo per Marco Arnautovic in Europa League. Nella sfida tra Stella Rossa e Celtic, terminata 1-1, l’ex attaccante dell’Inter si è preso la scena al 64’: suo il gol che vale il secondo sigillo europeo in carriera, a distanza di ben 16 anni dal primo centro con la maglia del Twente nel 2009. È l’intervallo di tempo più lungo nella storia della competizione. A rendere ancora più acceso il match, anche un vivace faccia a faccia con Scales nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arnautovic, gol in Europa League dopo 16 anni e poi reagisce così

In questa notizia si parla di: arnautovic - europa

Europa League, $Arnautovic salva la Stella Rossa con il $Celtic . Pari show tra $Betis e Nottingham Forest alfredopedulla.com/europa-league-… - X Vai su X

+++ GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE +++ Anticiclone con sole e caldo intenso (per il periodo) fino al 21 Settembre, dal 22 aria fredda dal nord Europa e pioggia ad iniziare dal nord e resto d'Italia i giorni seguenti. Giovedì 18 sole su tutta Italia, addensamenti locali su - facebook.com Vai su Facebook

Stella Rossa-Celtic, Arnautovic gol e... faccia a faccia con Scales. Il VIDEO - Inserimento vincente e primo gol in Europa League: tra i protagonisti del match tra Stella Rossa e Celtic, terminato 1- Si legge su sport.sky.it

Europa League, Arnautovic salva la Stella Rossa, tonfo Fenerbahçe: i risultati - Tra i risultati di stasera spicca, oltre al successo della Roma, il tonfo del Fenerbahçe a ... tuttonapoli.net scrive