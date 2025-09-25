Armi dagli Usa il 21 agosto l' ultimo accesso su Whatsapp | arrestata in Venezuela anche la moglie del cesenate

L'ultimo accesso su Whatsapp risale al 21 agosto, c'è una clamorosa novità sul caso di Giancarlo Spinelli, il cesenate detenuto in Venezuela da circa un anno e sei mesi per 'tradimento della patria', anche sua moglie, Maria Alejandra Portillo, è stata arrestata. Lo conferma il cugino del 59enne. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it