Armeggia sul lucchetto di una bicicletta altrui un ragazzo finisce nei guai

SENIGALLIA – Un giovane dell’entroterra jesino è indagato in stato di libertà con l'accusa di tentato furto aggravato di una bicicletta.L’episodio è avvenuto qualche giorno fa alle 3 di notte, quando una pattuglia della polizia di Senigallia ha notato a pochi passi dalla Rotonda a Mare dei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it