Armani Silos e la Fondazione Piccolo America presentano una rassegna gratuita dedicata al Nuovo Cinema di Genere

Prosegue fino al 16 ottobre, presso lo spazio ArmaniSilos a Milano, la rassegna gratuita che esplora il ritorno del cinema di genere nella produzione contemporanea italiana. Ogni proiezione sarà accompagnata da un momento di dialogo con registi, interpreti e figure chiave dei film in programma.

La celebrazione della moda all’Armani Silos

Le note dell’anima nell’Armani Silos: "La musica, antidoto alle storture. Ha salvato anche le nostre anime"

Apertura speciale durante la MFW per Armani/Silos, che sarà aperto anche lunedì 29 settembre dalle 11 alle 19. Visitabile la mostra "Giorgio Armani Privé 2005-2025, Twenty Years of Haute Couture". Un viaggio sensoriale attraverso 150 creazioni da sogno.

Armani/Silos e la Fondazione Piccolo America fino al 16 ottobre presentano una rassegna gratuita che esplora il Nuovo Cinema di Genere. I film selezionati da Piccolo America reinterpretano in modo originale i codici e le cifre dei generi noir, musical, melodra

Armani/Silos Film Series: rassegna cinematografica con proiezioni gratuite e incontri - sono proiettate in lingua originale con sottotitoli in inglese, per favorire la partecipazione di un pubblico internazionale.

