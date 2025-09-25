Armani oltre 100 abiti di ' Re Giorgio' in una nuova mostra esclusiva a Milano

Milanotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 settembre all'11 gennaio la Pinacoteca di Brera ospita la mostraMilano, per amore’, la prima esibizione organizzata dal museo milanese e dedicata al percorso stilistico di ‘Re Giorgio’. A raccontarlo, una selezione di oltre centoventi abiti, ospitati in Pinacoteca come simbolo della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: armani - oltre

Giorgio Armani oltre la moda: quella passione per il basket, riportando l’Olimpia Milano agli antichi fasti

Giammetti saluta Armani: un amico oltre la passerella

Giorgio Armani, un esempio. Ci lascia un’eredità che va oltre la moda

Armani, oltre 100 abiti di 'Re Giorgio' in una nuova mostra esclusiva a Milano; Alla Pinacoteca di Brera la lezione di stile di Giorgio Armani; Storia di Giorgio Armani, Re dello stile italiano, dagli esordi al grande successo nella moda.

armani oltre 100 abitiMilano, per amore. La mostra dedicata a Giorgio Armani apre alla Pinacoteca di Brera - Fino all'11 gennaio 2026 il prestigioso museo milanese rende omaggio al genio e al lavoro di Re Giorgio, grazie ad oltre 120 creazioni del leggendario stilista ... Si legge su iodonna.it

armani oltre 100 abitiGiorgio Armani – Milano, per amore: la mostra alla Pinacoteca di Brera. Un dialogo tra arte, abiti e genio creativo - Dal 24 settembre all’11 gennaio l’esposizione nelle sale del museo milanese: “Inizialmente diceva di non sentirsi all'altezz ... Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Armani Oltre 100 Abiti