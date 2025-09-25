Armani oltre 100 abiti di ' Re Giorgio' in una nuova mostra esclusiva a Milano
Dal 24 settembre all'11 gennaio la Pinacoteca di Brera ospita la mostra ‘Milano, per amore’, la prima esibizione organizzata dal museo milanese e dedicata al percorso stilistico di ‘Re Giorgio’. A raccontarlo, una selezione di oltre centoventi abiti, ospitati in Pinacoteca come simbolo della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Milano, per amore. La mostra dedicata a Giorgio Armani apre alla Pinacoteca di Brera - Fino all'11 gennaio 2026 il prestigioso museo milanese rende omaggio al genio e al lavoro di Re Giorgio, grazie ad oltre 120 creazioni del leggendario stilista ... Si legge su iodonna.it
Giorgio Armani – Milano, per amore: la mostra alla Pinacoteca di Brera. Un dialogo tra arte, abiti e genio creativo - Dal 24 settembre all’11 gennaio l’esposizione nelle sale del museo milanese: “Inizialmente diceva di non sentirsi all'altezz ... Segnala ilgiorno.it