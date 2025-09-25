Armand Duplantis come esperienza religiosa

C’è un inizio e una fine. Sempre. Da lì, da uno di quei due capi, si parte solitamente per raccontare ciò che sta nel mezzo. Poi ci sono le eccezioni, le storie prese di sbieco, di lato, da lontano. Ecco, i Mondiali di atletica leggera di Tokyo non si possono raccontare se non partendo dall’alto. Perché ritrovarsi ad abbassare lo sguardo e trovarci sotto Armand Duplantis, lo sappiamo, è difficile. Se non impossibile. Eppure era da lì che l’ho ammirato mentre superava i 6 metri e 30 e batteva il suo ennesimo record del mondo. Il quattordicesimo, per l’esattezza. Seduto nella porzione del secondo anello dello stadio nazionale di Tokyo che sovrasta asticella e materasso del salto con l’asta ho potuto constatare come anche per lui, come già accadde per Roger Federer, sia forse il caso di tirare in ballo l’esperienza religiosa. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Armand Duplantis come esperienza religiosa

