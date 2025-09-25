Aria sana e lavoro al Centro diagnostico Guarino un convegno sulla salute negli ambienti chiusi

La qualità dell’aria negli ambienti di lavoro e il suo valore sul benessere di dipendenti e collaboratori rappresentano oggi una delle sfide più rilevanti per la salute pubblica. E sarà questo il tema al centro del convegno in programma oggi alle 17:30, giovedì 25 settembre, nella sala meeting. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: aria - sana

Cucina sana e spettacolare con la friggitrice ad aria XXL: oggi costa meno, sconto super (-31%)

Moulinex porta la cottura sana in cucina: friggitrice ad aria con grill a un prezzo imperdibile

Stop muffa e aria più sana grazie al deumidificatore portatile in offerta

Addio muffa e condensa, benvenuta aria sana in casa! Con Skil Dry di Kerakoll trasformi le tue pareti in una barriera protettiva: Pittura termica e anticondensa Resistente alle muffe (certificata UNI EN 15457) Ottima copertura, facile da applicare a rullo - facebook.com Vai su Facebook

Aria sana e lavoro, Gruppo Guarino in convegno sulla salute negli ambienti chiusi - La qualità dell’aria negli ambienti di lavoro e il suo valore sul benessere di dipendenti e collaboratori rappresentano oggi una delle sfide più rilevanti per la salute pubblica. Scrive corriereirpinia.it

Inaugurato a Sampierdarena Intercel, centro educazione lavoro - È stata inaugurata stamani la sede del Centro di educazione al lavoro Cantiere InterCEL di via Avio, a Sampierdarena. Segnala ansa.it