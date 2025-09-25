Arezzo sala scommesse chiusa per 15 giorni | decisione del Questore

Il Questore della Provincia di Arezzo ha disposto la sospensione, per quindici giorni, della licenza di una sala scommesse e VLT situata nella prima periferia cittadina. Il provvedimento è scaturito da una serie di controlli effettuati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, dai quali è emerso che il locale rappresentava un abituale punto di ritrovo per persone con precedenti penali o considerate pericolose. Non si tratta di un episodio isolato: già lo scorso giugno, per le stesse motivazioni, il Questore aveva adottato un analogo provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 del T. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, sala scommesse chiusa per 15 giorni: decisione del Questore

