Arezzo celebrati i 100 anni del palazzo della Provincia

Si sono svolte oggi le celebrazioni per i 100 anni del palazzo della Provincia di Arezzo, con un evento speciale nella Sala dei Grandi, durante il quale sono state ricordate le opere di Adolfo De Carolis e la sua decorazione del palazzo con l'affresco dei “Grandi Aretini”, portato a termine nel. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: arezzo - celebrati

Gli etruschi nei fumetti, ad Arezzo una mostra che ci riguarda Non mancano figure celebri della narrativa disegnata: Topolino, Alix, Martin Mystère, Java e Mister No sono solo alcuni degli eroi e antieroi che, nel corso del tempo, hanno incontrato e reinterpretat - facebook.com Vai su Facebook

I 100 anni di Andrea Camilleri vengono celebrati con mostre, spettacoli, premi e incontri in tutta Italia: questi sono gli eventi da non perdere - Per festeggiare il centenario, il Fondo Andrea Camilleri ETS presieduto dalla figlia Andreina e il ... siviaggia.it scrive