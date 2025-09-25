Arezzo, 25 settembre 2025 – Arezzo capitale della fotografia “vintage”: domenica 28 settembre torna FOTO ANTIQUARIA, la storica mostra-mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche che, giunta alla sua 78° edizione, è un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Dalle 8 alle ore 17, le Logge del Vasari affacciate sulla rinascimentale Piazza Grande, accoglieranno circa 40 espositori provenienti da ogni parte d’Italia che daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare una antica fotocamera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo capitale della fotografia “vintage”: torna Foto Antiquaria