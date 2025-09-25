Area camper Lista di comunità | Fatta in un' area a rischio frana elevato

Arezzonotizie.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Crepe sulle case, marciapiedi che si spaccano, un terreno che cede. Non sono scene da un film catastrofico tutta adrenalina, ma la realtà con cui Bibbiena convive dopo la scelta di realizzare un’area camper in una zona classificata a rischio frana elevato (P3)”. A dirlo sono i consiglieri di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

