Ardea presentata querela per multe davanti alla scuola media di via Laurentina

Cdn.ilfaroonline.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ardea, 25 settembre 2025 – È stata presentata presso la Tenenza dei Carabinieri una querela in merito a una sanzione ricevuta il 22 settembre 2025 davanti alla scuola media di via Laurentina. Secondo quanto riportato nella denuncia,  durante l’uscita degli studenti, l’uomo è stato multato da tre agenti della polizia locale per sosta vietata in prossimità di un attraversamento pedonale. Nella stessa circostanza sarebbero state elevate altre contravvenzioni nei confronti di automobilisti in doppia fila. Il denunciante contesta la legittimità delle multe, sostenendo l’assenza di una segnaletica verticale e orizzontale approvata, e segnala che lo spazio disponibile per i parcheggi nel piazzale della scuola sarebbe insufficiente rispetto all’affluenza di auto dei genitori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

