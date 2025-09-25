Architettura urbana e sviluppo sostenibile | talk con Lahdelma & Mahlamäki e Anttinen Oiva Architects

Firenzetoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 1° ottobre, dalle 17.00 alle 19.00, si svolgerà il primo dei due incontri del ciclo “Architettura e sviluppo urbano sostenibile: l’esempio finlandese e svizzero” che saranno ospitati presso la Palazzina Reale in piazza della Stazione 50 a Firenze rispettivamente il 1° e il 23 ottobre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: architettura - urbana

Intelligenza Artificiale e Progettualità Urbana: l’Architettura incontra il futuro

Dal design iconico all’architettura urbana. La Toscana vista con gli occhi di Gae Aulenti

architettura urbana sviluppo sostenibileAlla Palazzina Reale di Firenze l'incontro "Architettura e sviluppo urbano sostenibile: l’esempio finlandese" - Mercoledì 1° ottobre si svolgerà l’incontro “Architettura e sviluppo urbano sostenibile: l’esempio finlandese”, presso la Palazzina Reale di Firenze ... Segnala theplan.it

architettura urbana sviluppo sostenibileL’architettura gentile (senza nuovo cemento) a servizio della famiglia - L'esempio delle Baby Little Home che consiste nella trasformazione di risorse urbane latenti in luoghi di sostegno concreto alla genitorialità ... Secondo amicodelpopolo.it

Cerca Video su questo argomento: Architettura Urbana Sviluppo Sostenibile