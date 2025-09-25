Arbovirosi test con 75 ovitrappole
Il Comune di Cesena è in prima linea nel monitorare costantemente la situazione relativa alla lotta alle zanzare. Grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l’Ausl della Romagna e la cittadinanza, l’amministrazione ha investito nel corso 2025 svariate risorse sull’informazione e sulle tecnologie adatte a prevenire e contrastare le malattie arbovirosi come West Nile, Dengue e Zika, provocate proprio dai becchi di questi insetti. L’attività è stata inserita all’interno del Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, adottato dalla Regione, che consiste in un insieme di azioni di prevenzione, monitoraggio e persino intervento straordinario in caso di alta positività virale confermata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Presso il Laboratorio di riferimento regionale per la diagnosi umana delle arbovirosi del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo dall’inizio dell’anno sono stati eseguiti 253 test, di cui 69 per West Nile Virus. Il Laboratorio dell’AOUP, istituito con Decreto Asses - facebook.com Vai su Facebook
Situazione attuale delle arbovirosi in Italia: dengue e chikungunya sotto la lente - Le arbovirosi, ovvero un gruppo di malattie causate da virus trasmessi da artropodi, stanno diventando sempre più rilevanti nel contesto sanitario italiano. Secondo tuobenessere.it