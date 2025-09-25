Il Comune di Cesena è in prima linea nel monitorare costantemente la situazione relativa alla lotta alle zanzare. Grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l’Ausl della Romagna e la cittadinanza, l’amministrazione ha investito nel corso 2025 svariate risorse sull’informazione e sulle tecnologie adatte a prevenire e contrastare le malattie arbovirosi come West Nile, Dengue e Zika, provocate proprio dai becchi di questi insetti. L’attività è stata inserita all’interno del Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, adottato dalla Regione, che consiste in un insieme di azioni di prevenzione, monitoraggio e persino intervento straordinario in caso di alta positività virale confermata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arbovirosi, test con 75 ovitrappole