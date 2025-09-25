Arbitro Juve Atalanta | designato il fischietto del big match in programma allo Stadium Chi di dirigerà la sfida di sabato

Arbitro Juve Atalanta, sarà Sozza a dirigere il big match di campionato tra la Juve di Tudor e l’Atalanta di Juric, con Meraviglia al VAR. Sono stati resi noti i nominativi arbitrali per la 5ª giornata del Campionato di  Serie A 202526, con la designazione per l’attesissimo scontro diretto tra la  Juventus  e l’ Atalanta. A dirigere il big match in programma sabato 27 settembre alle ore 18:00, presso l’ Allianz Stadium, sarà l’arbitro  Simone Sozza. La scelta ricade su un fischietto giovane ma già considerato affidabile, chiamato a gestire una gara che si preannuncia tesa e ricca di duelli, viste le ambizioni di entrambe le formazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

