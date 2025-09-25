Arbitro Inter Primavera Slavia Praga | designato il fischietto per il match di Youth League

Arbitro Inter Primavera Slavia Praga: designato il fischietto per il match valevole per il 2° turno di Youth League. Dopo l’ottimo pareggio ottenuto nella prima giornata a Amsterdam contro l’ Ajax, l’ Inter Primaver a, allenata da Benito Carbone, si prepara a scendere in campo per il debutto casalingo nella Youth League. L’appuntamento è fissato per martedì sera, quando i nerazzurri ospiteranno i cechi dello Slavia Praga, formazione che ha esordito nel torneo con un netto 5-0 contro il BodoGlimt, confermandosi squadra molto competitiva e pronta a mettere in difficoltà le giovanili interiste. Dettagli arbitrali della sfida. 🔗 Leggi su Internews24.com

