Arbitro Inter Juve Primavera, designato il fischietto del derby d’Italia: tutto quello che c’è da sapere. Un Derby d’Italia in formato “pocket”, ma con un peso specifico enorme. La sfida tra la Juve Primavera e l’ Inter è da sempre una delle classiche più sentite del campionato e la partita di domani non farà eccezione. Teatro di innumerevoli battaglie, il confronto tra i due club, anche a livello giovanile, assume un’importanza che va oltre la classifica. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento “impantanate in zone di classifica che gli stanno strette”, come recita la presentazione del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Arbitro Inter Juve Primavera, designato il fischietto del derby d’Italia: una partita già importante in campionato per i bianconeri