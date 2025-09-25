Arbitro Cagliari Inter designato il fischietto del match | le scelte dell’AIA

Arbitro Cagliari Inter, la scelta dell’AIA per la sfida valida per la quinta giornata di Serie A che vedrà impegnati i nerazzurri. Sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere Cagliari – Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A in programma sabato sera, con fischio d’inizio alle 20.45, all’Unipol Domus. L’ AIA ha ufficializzato oggi le designazioni, affidando al 40enne fischietto romagnolo la sfida tra rossoblù e nerazzurri. Piccinini, arbitro internazionale dal 2020, ha già incrociato entrambe le squadre in diverse occasioni. Per l’Inter non è un volto nuovo: il bilancio complessivo con lui è equilibrato, mentre il Cagliari ha vissuto più di una gara delicata sotto la sua direzione. 🔗 Leggi su Internews24.com

