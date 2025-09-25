Arancì l' essenza della Trinacria si fa dolce nel Vallo di Diano | la nuova creazione di Pepe

Salernotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emozionanti ricordi di una tappa in Sicilia danno vita ad un più popolare street food della Trinacria, nella forma di un dessert monoporzione. L'idea, nel Vallo di Diano, è stata di Vincenzo Pepe, giovane e promettente pastry chef con il suo laboratorio attivo a Polla, che ha dato vita ad Arancì. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

