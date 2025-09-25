Arancì l' essenza della Trinacria si fa dolce nel Vallo di Diano | la nuova creazione di Pepe
Emozionanti ricordi di una tappa in Sicilia danno vita ad un più popolare street food della Trinacria, nella forma di un dessert monoporzione. L'idea, nel Vallo di Diano, è stata di Vincenzo Pepe, giovane e promettente pastry chef con il suo laboratorio attivo a Polla, che ha dato vita ad Arancì. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: aranc - essenza
Ingredienti: 220 g farina 00; 30 g fecola di patate; 1 uovo (medio)100 g zucchero a velo; 1 tuorlo; 30 g acqua; 1/2 cucchiaino lievito chimico in polvere (lievito per dolci)1 cucchiaino essenza di vaniglia; scorza d’arancia; 130 g olio di semi di girasole; cioccolato - facebook.com Vai su Facebook
Arancì, l'essenza della Trinacria si fa dolce nel Vallo di Diano: la nuova creazione di Pepe - Deliziosa la nuova creazione del pasticciere Vincenzo Pepe che unisce profumi, colori e sapori dell'isola come in un dolce scrigno ... Come scrive salernotoday.it