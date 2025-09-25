Ara | History Untold – Versione 2.0 l’aggiornamento Revolutions è ora disponibile

Game-experience.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stardock Entertainment e Oxide Games, in collaborazione con Xbox Game Studios, hanno rilasciato oggi Ara: History UntoldVersione 2.0. L’aggiornamento Revolutions è un’enorme espansione di nuove funzionalità e contenuti. Ara: History Untold Basato sul back della community, l’aggiornamento Revolutions aggiunge un nuovo sistema di cultura e influenza, assegna a ogni nazione una propria unità unica, offre un maggiore controllo ai giocatori riducendo al contempo la microgestione, migliora le prestazioni, include un importante rinnovamento dell’IA e molto altro. Caratteristiche principali dell’aggiornamento Revolutions: Sistemi di cultura e influenza – Le città ottengono una nuova categoria di qualità della vita chiamata Cultura. 🔗 Leggi su Game-experience.it

ara history untold 8211 versione 20 l8217aggiornamento revolutions 232 ora disponibile

© Game-experience.it - Ara: History Untold – Versione 2.0, l’aggiornamento Revolutions è ora disponibile

In questa notizia si parla di: history - untold

Ara: History Untold - Recensione - Ogni volta che ho il piacere di sfiorare un gioco di strategia che tratta l’evoluzione dell’intera razza umana sono colto da forti emozioni. Scrive it.ign.com

Ara History Untold Recensione: un 4X audace e innovativo - Ne avevamo la sensazione e ora, dopo aver giocato a lungo ad Ara History Untold, ne abbiamo la conferma: il nuovo 4X a firma Oxide Games punta a ripensare alcune meccaniche fondamentali che hanno ... Lo riporta everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Ara History Untold 8211