Aprono da oggi le prevendite per il film evento I LOVE LUCCA COMICS & GAMES

Dopo una lunga attesa, da oggi, 24 settembre, sono disponibili in prevendita i biglietti per I LOVE LUCCA COMICS & GAMES, il film-documentario che racconta la community e il dietro le quinte di una delle manifestazioni dedicate alla cultura pop più grandi e amate al mondo. Il film, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, sarà distribuito in oltre 300 cinema il 10, 11 e 12 novembre. Un appuntamento eccezionale che trasformerà le sale italiane in una celebrazione collettiva, un palcoscenico della cultura pop internazionale. L’uscita in sala seguirà la presentazione in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione FreeStyle Arts. 🔗 Leggi su Screenworld.it

